Kommuner jumper framover digitalt

– Vi er veldig, veldig glad for framgangen. Det betyr at kommunene for alvor har begynt å våkne. De ser at de kan få gode effekter av digitalising, sier administrerende direktør i IKT-Norge Heidi Arnesen Austlid.

IKT Norge refset i fjor kommunene for å være digitale sinker. Nå gjør kommunene et stort byks framover. Det viser rapporten «IT i praksis 2018» som Visma og Rambøll har laget på oppdrag av IKT Norge.