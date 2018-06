Skatteinntektene fortsatt langt over regjeringens anslag

Statistisk sentralbyrå (SSB) la denne uka fram tall for skatteinntektene per mai. Dette er normalt den nest viktigste skattemåneden i året, bare slått av november.

Årets tall viser at kommunene per mai har en vekst i skatteinntektene på 3 milliarder kroner målt mot fjoråret. Om det blir veksten for hele 2018, er det 1 milliard kroner mer enn hva kommunene har budsjettert med, gitt at de har brukt regjeringens skatteanslag i statsbudsjettet fra oktober i fjor.