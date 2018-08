Advarer kommunestyrene mot å «overinvestere»

I et brev til de ni vestfoldkommunene understreker fylkesmannen kommunestyrenes ansvar for kommunenes langsiktige økonomiforvaltning. Han peker på at kommunenes opptak, nedbetaling og forvaltning av gjeld utgjør en betydelig del av den langsiktige økonomiforvaltningen, og at dette har stor betydning for den økonomiske handleevnen over tid.

– Ikke bare for inneværende kommunestyre- eller økonomiplanperiode, men også for kommende generasjoner, skriver fylkesmann Per Arne Olsen i brevet.