– Jeg ser veldig mørkt på det

– Det rører ved et viktig premiss i reformprosessen. Jan Tore Sanner dro rundt og fortalte at ingen skulle tape på kommunereformen. Da blir det brudd på våre forventninger. Hvis folk var klar over at en sammenslåing skulle resultere i bortfall av inntekter, tror jeg lett resultat av avstemming ville bli annerledes. Det handler om å være ryddig og stå på det som ble sagt, sier Ole John Østenstad.