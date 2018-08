Kan spare 3,5 milliarder på nybygg hvert år

På 30 år har planleggingen- og byggeledelsens del av investeringskostnadene på et kommunalt nybygg steget fra 7 prosent av totalsummen til 21 prosent. Konsulent- og rådgivningsfirmaer som tilbyr disse tjenestene vokser. Norsk Kommunaltekniske Forening (NKF) leder nå et arbeid der de standardisere kravspesifikasjonene til alt fra skoler til sykehjem for at kommunene skal få bygd raskere og billigere.

– Kommunene bygger for 35 milliarder i året. Ved å lage kommunale standardbygg kan vi spare ti prosent, anslår rådgiver Fredrik Horjen i NKF. Han og NKF er på Arendalsuka for første gang for å få noen få interessert i kommunaltekniske temaer. Horjen holder nemlig foreningens arrangementer i kahytten på sin seilbåt hvor det toppen er plass til ti av gangen.