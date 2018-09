Oppdrettspenger gir kjempevekst

Det ble i sommer kjent at om lag 160 kommuner og ti fylkeskommuner ville få store ekstrainntekter i høst, etter at en rekke nye konsesjoner for fiskeoppdrett ble auksjonert bort.

Inntektene fra auksjonen går i all hovedsak via Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Mandag ettermiddag publiserte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) en kommunevis oversikt over pengene som vil bli utbetalt.