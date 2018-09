– Vil bli utfordrende

– Kommunene har hatt en svært god inntektsutvikling de siste årene, samtidig som rentene har vært lave. Mange eksperter tror nå at både inntektsutviklingen vil bli svakere, samt at rentene vil øke. Kombinasjonen av disse to effektene vil skape utfordringer for mange, sier forsker Ole H. Nyhus ved Senter for økonomisk forskning (SØF) og Ph. D-kandidat ved NTNU.

Den 20. september er det duket for nytt rentemøte i Norges Bank. Det kan bety økte renter.