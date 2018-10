Litt strammere for kommunene

– Kommunestyrer og fylkesting vil merke strammere tider når de i desember skal vedta budsjetter som skal tilpasses inntektsnivået i forslaget til statsbudsjettet samtidig som de skal møte forventninger fra innbyggere og lokalt næringsliv, sier Helgesen i en pressemelding.

KS-direktør Helge Eide sier til Kommunal Rapport det blir vanskelig å beregne hvor mye kutt i eiendomsskatten vil utgjøre. Satsen for hytter og boliger reduseres fra sju til fem promille.

– Dette vil ramme hardest de kommunene med over fem promille i eiendomsskatt, som også har nye takster. Har man gamle takster, vil en ny taksering gi økte verdier på hytter og boliger, og da blir ikke reduksjonen i promillen så dramatisk.

Videre heter det i pressemeldingen at: Regjeringen beregner at statsbudsjettet gir kommuner og fylkeskommuner et samlet økt handlingsrom på 900 millioner kroner når de satsinger som er forventet dekket innenfor veksten i frie inntekter regnes med. I denne beregningen er det ikke tatt høyde for:

· At et økt forventet rentenivå vil kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant av 700 millioner kroner.

· At bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert med i underkant av én milliard kroner og at deler av dette vil belaste sektoren i 2019.

· At kuttet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner.

· At de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene kuttes videre i 2019.

Det skal forhandles om statsbudsjettet i Stortinget. Uavhengig av hvilke partier som danner flertall, har KS følgende forventninger til en budsjettavtale, sier Gunn Marit Helgesen:

· At Stortinget fullfinansierer det allerede vedtatte kravet om bemanningsnorm i barnehagene for både kommunale og private barnehager.

· At kommunenes tilbud til brukere med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester kan bli videreført uten budsjettkutt.

· At farten i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren blir opprettholdt gjennom å styrke bevilgningene til utviklingstiltak innen e-helse.

· At arbeidet for god regional næringsutvikling ikke svekkes ytterligere ved å kutte i fylkeskommunale regionale utviklingsmidler.

· At samfunnsberedskapen styrkes gjennom økt satsing på forebyggende flom- og skredsikring i lokalsamfunnene, og utbygging av bredbånd også i områder hvor det ikke er grunnlag for ren kommersiell utbygging.

– Vi ser heller ikke behov for at eiendomsskatten skal endres. Helge Eide.