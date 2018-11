Kan ende 5 milliarder over årets skattebudsjett

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag fram nye skattetall per oktober. Dette er normalt en av de seks minst viktige skattemånedene, men tallene som ble presentert var svært gode.

Inntektene ble over 80 prosent høyere for både kommuner og fylkeskommuner, målt mot samme periode i fjor – innbetalingene var 1,2 milliarder kroner høyere enn for ett år siden.