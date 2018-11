Ny mal for å taksere hus og hytter

– Det står ingen steder hvordan man skal taksere eiendommer for å beregne eiendomsskatt. Det har aldri vært laget noe mønster for hvordan det skal gjøres. Det har dannet seg ulike skoler, forklarer KS-advokat Hakon Huus-Hansen.

Derfor er det nå laget en veileder. KS Eiendomsskatteforum (KSE) har hatt et FoU-prosjekt for å utarbeide felles retningslinjer for kommunal eiendomsskattetaksering. Til veilederen er det utarbeidet en anbefalt standard med retningslinjer for å taksere boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygd grunn. Det jobbes videre med næringseiendommer.