Rekordhøye skatteinntekter i november

Grafikken viser veksten i skatteinntektene i år, slik de har utviklet seg, i prosent målt mot foregående år. De stiplede linjene viser veksten slik regjeringen har antatt at den ville bli, fra statsbudsjettet for 2018, via revidert nasjonalbudsjett i mai og statsbudsjett 2019 presentert i oktober.