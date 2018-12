Vil ha nytt skatteanslag for 2019

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunenes inntekter er langt høyere enn budsjettert i år. Dermed blir også utgangspunktet for neste års skatteanslag annerledes, mener Lie.

I statsbudsjettet for 2019 som ble lagt fram i oktober, antok regjeringen at inntektene neste år for kommunene vil bli 163,15 milliarder kroner. Per november i år er inntektene på 161,3 milliarder. Skattøren skal settes litt ned, noe som reduserer inntektene med 2 prosent neste år. Men lønnsveksten blir høyere enn i år, og det blir vekst i sysselsettingen, ifølge anslagene regjeringen har brukt.