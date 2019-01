Gjelda økte med 31 milliarder i fjor

Ved nyttår hadde kommunesektoren en brutto gjeld på 512 milliarder kroner, viser statistikken fra SSB, som ble publisert torsdag. Dermed har brutto gjeld for kommuner og fylkeskommuner økt med 6,5 prosent det siste året.

Som grafikken over viser, er det første gang siden 2013 at veksttakten har økt. Siden etterdønningene av finanskrisen for drøyt ti år siden, har gjeldsveksten avtatt i sektoren fra over 10 prosent årlig vekst til litt over 5 prosent årlig vekst i 2017. I fjor brøt altså kommunene denne nedadgående trenden.