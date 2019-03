Sa opp etter å ha levert et merforbruk på 42 millioner

– Mette Gro har selv valgt å si opp sin stilling som følge av kommunens økonomiske situasjon. Dette valget har jeg stor respekt for. Etter mange år innenfor helsesektoren har Mette Gro opparbeidet seg en betydelig kompetanse, sier rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker til Kommunal Rapport.

Denne uka avla rådmannen i Ullensaker årsregnskapet for 2018, og kommunen har et samlet merforbruk på 9,75 millioner kroner, noe som utgjør 0,2 prosent av de samlede driftsinntektene på 2,5 milliarder kroner. I regnskapet for sektoren helse og sosiale tjenester så det imidlertid langt mørkere ut. Her er merforbruket på totalt 42 millioner kroner. I forkant av framleggelsen av regnskapet valgte kommunaldirektør for helse og sosiale tjenester, Mette Gro Iversen, å fratre sin stilling. Partene har blitt enige om at den tidligere kommunaldirektøren skal opprettholde en 20 prosent stilling som rådgiver for kommunen.