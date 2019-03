Slik ble resultatet i Kommune-Norge

Etter en signifikant forbedring i netto driftsresultat siden 2015, peker pilen nå noe nedover. Av de ferske Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fremkommer det at netto driftsresultat for Kommune-Norge har falt fra 3,8 i 2017 til 2,5 prosent i fjor. Det samlede driftsresultatet ligger likevel over Kommunaldepartementets anbefaling på 1,75 prosent.

Teknisk beregningsutvalg (TBU), hvor både Kommunaldepartementet og KS er representert, har definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunenes økonomi.