KS-lederen krever mindre detaljstyring fra rikspolitikerne

Innskrenkning i eiendomsskatten og bemanningsnormer i skolen er to eksempler på at lokaldemokratiet svekkes. KS mener kommunene selv må avgjøre om og hvor mye eiendomsskatt de vil kreve inn, og at bemanningsnormer treffer blindt. Noen trenger å bruke mer penger på flere lærere, andre ikke.

I morgen skal et tverrpolitisk utvalg i KS treffe politisk ledelse i kommunal- og finansdepartementet. Tema er statsbudsjettet for 2020, og KS vil spille inn et ønske om mindre detaljregulering.