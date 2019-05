– Regnestykket går ikke opp

– Når begynner de sju magre?

– Et godt spørsmål. Den som kan spå når boblen sprekker har sannsynligvis en bedre betalt jobb enn meg. Taktskiftet har slått inn, men det spørs hvor magert det blir når vi har en regjering som bruker veldig mye penger, uten å evne til å si nei til noe som helst. Da utsettes problemene for kommunene, svarer Ole Petter Pedersen, som har fulgt kommuneøkonomien for Kommunal Rapport i mange år.