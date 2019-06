Storebrand utfordrer KLP

Nyheten om at KLPs tilnærmede monopolist-dager er talte kommer like etter at tidligere Fafo-leder og pensjonsekspert, Jon Hippe, har begynt i Storebrand som direktør for forretningsområdet offentlig sektor.

– Storebrand har tatt en formell og reell beslutning om å levere et helhetlig produkt til kommunene, opplyser Hippe.