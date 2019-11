Alle har gitt opp kampen mot staten, bortsett fra kemnerleder Pedersen

Etter mange års kamp er det nå flertall i Stortinget for at staten skal ta over skatteinnkrevingen. Det er altså en oppgave som skal flyttes fra kommunene til staten. Ved siste Stortingsbehandling i 2015 sa KrF, som da ikke satt i regjering, nei til statliggjøringen. Dermed ble det ikke noe av.

Nå sitter KrF i regjering og må følge resten av laget.