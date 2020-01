Har landets høyeste pleieutgifter per innbygger

Robek-kommunen Moskenes i Lofoten hadde i 2018 et korrigert netto driftsresultat av brutto driftsinntekter på minus 8,6 prosent. I fjorårets versjon av Kommunal Rapports rådmannsundersøkelse, spådde rådmann Steinar Sæterdal at 2019 kom til å bli et nytt år med minus som fortegn.

– Det forventede driftsunderskuddet skyldes betydelige kostnader knyttet til ressurskrevende brukere, forklarte Sæterdal den gang.