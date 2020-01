Sjekk ledigheten i din kommune

Ferske tall fra Nav om arbeidsmarkedet viser hvor i landet det er mest ledighet.

Gamvik kommune er Europas nordligste fastlandskommune. Nå viser statistikken fra Nav at det er her det var flest helt ledige som andel av arbeidsstyrken i januar. Hele 8,2 prosent av de arbeidsføre i kommunen var helt ledige. På andreplass er Måsøy, også en kommune i Troms og Finnmark. På tredjeplass er Båtsfjord. Det er først på 4. plass at det er et annet fylke – da er det Modalen i Vestland.