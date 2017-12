Slutt på barnehageanbud i Oslo

Sørenga barnehage, som drives av Norlandia, tas over til sommeren. De sju andre barnehagene har kontrakter som går til 2020 og 2021. Om de borgerlige partiene får flertall i lokalvalget i 2019, kan de rekke å stanse planene for fire av dem, skriver Klassekampen.

De åtte barnehagene er eid av kommunen, men driften av dem ble konkurranseutsatt under det tidligere borgerlige byrådet.

– Ved å konkurranseutsette disse barnehagene gjennomførte det forrige byrådet et ideologisk eksperiment for å spare noen få kroner. Vi mener det er klokest at kommunen driver det vi eier, og nå vil vi kunne ta ansvar for at det vil være høy voksentetthet, minst 50 prosent barnehagelærere og høye kvalitetskrav, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

I tillegg fins det 266 barnehager i Oslo som er eid av kommersielle bedrifter. Barnehageloven hindrer byrådet i å gjøre noe med de kommersielle barnehagene som har fått driftstillatelse.

Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen, Saida Begum, mener kvaliteten i de åtte barnehagene har blitt løftet betydelig.

– Det er uklokt å rekommunalisere veldrevne barnehager, og det vil skape unødvendig usikkerhet, sier hun.

