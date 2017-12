Fosterforeldre får trygdekutt 

– Fosterforeldre som blir syke, mister jobben eller havner på trygd av andre grunner, taper store penger på at trygdeytelser og uføregrad reduseres med bakgrunn i godtgjørelsen som fosterforeldre, sier Aps Lise Christoffersen til NTB.

I mai i år vedtok Stortinget at en overgangsordning for fosterforeldre på trygd snarest skal komme på plass. Christoffersen er ikke tilfreds med hvordan regjeringen har fulgt opp saken. Hun mener overgangsordningen er mangelfull og etterlyser nye, permanente regler.

Mangelfullt

Ap-representanten frykter at regelverket kan føre til at fosterforeldre må si opp avtalen med det offentlige, noe som vil gå ut over utsatte barn.

– Regjeringen har brukt mer enn sju måneder på å fremme et forslag til en overgangsordning som kun gjelder fosterforeldre som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, sier Christoffersen.

– Stortingsvedtaket forutsatte også at det skulle komme på plass nye regler for fosterforeldre som er uføre eller mottar overgangsstønad eller etterlattepensjon, framholder hun.

Julegave

Ap fikk tidligere denne måneden ikke flertall for et forslag om å la overgangsordningen omfatte alle fosterforeldre med trygdeytelser. Nå gjør partiet et nytt forsøk.

– I forbindelse med fredagens budsjettsaldering foreslår vi at regjeringens amputerte overgangsordning gis tilbakevirkende kraft for gruppene som omfattes av den. Det vil i det minste fange opp noen og gi dem en høyst berettiget oppmerksomhet i julen, sier hun.

Å utvide ordningen til å omfatte de tre gruppene av trygdemottakere som er utelatt, ville ha kostet 27 millioner kroner i helårseffekt for 2018. Å gi overgangsordningen tilbakevirkende kraft for de to gruppene som er omfattet av den, vil koste 16 millioner kroner.

Må utredes

Statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet viser til at et offentlig utvalg skal gjennomgå saken før permanente regler kan komme på plass.

– Utredningen vil foreligge ved utgangen av 2018. Inntil den er klar, har regjeringen innført en overgangsordning og satt av penger til dette, sier Kvam.

– Men dette er jo allerede utredet av Bufdir, kontrer Christoffersen. Hun mener regjeringen allerede i revidert budsjett i vår kunne ha innført en overgangsordning for alle – i påvente av permanente regler.

– Dette er så enkelt som å fatte et vedtak som sier at godtgjørelsen til fosterforeldre ikke skal inngå som del av inntekt til fradrag for trygdeytelser, sier hun.

Barne- og likestillingsdepartementet sier Bufdir kun utredet barnevernsfaglige spørsmål, og at disse vurderingene ikke er tilstrekkelige for å foreslå endringer i det permanente regelverket.

