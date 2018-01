Store protester på ny skolestruktur

Omkring 300 mennesker protesterte søndag kraftig mot å legge ned to barneskoler på Hvaler, skriver Fredriksstad Blad. Kommunestyret vedtok på møtet i desember å bygge én ny barneskole for 1.-7. trinn, som skal ligge ved siden av ungdomsskolen. I realiteten blir det derfor én skole i Hvaler, framgår det av saksframlegget.

Innstillingen fikk flertall i kommunestyret, men saken er ikke over. Nå protesterer nemlig en stor del av kommunen.

– Vi flyttet fra Oslo til Hvaler for å skape et trygt oppvekstmiljø for barna våre. Vi føler oss lurt og skal kjempe med nebb og klør for å omgjøre kommunestyrets vedtak, sier foreldre som er med i aksjonsgruppa mot nedleggelse av Åttekanten og Floren skoler, til lokalavisa.

Debatten om skolestruktur i Hvaler har pågått i mange år, det framgår også av saksframlegget til politikerne i desember.

– Dersom dette vedtaket blir gjennomført, så flytter vi. Ikke tvil om saken, sier Lena og Øystein Araldsen til Fredriksstad Blad, som har flyttet til kommunen fra Bærum.

Hvaler har om lag 4.500 innbyggere. Ifølge prognosene til Statistisk sentralbyrå vil folketallet øke med om lag 10 prosent de neste 20 årene. Elevtallet er de neste fire årene ventet å øke med om lag 6 prosent.

Økonomi er én av forklaringene på at kommunen vil samle barneskolene i én.

«Kostnadskalkylene viser tydelig at det vil være lønnsomt å samle skolene på Rød. En samlet vurdering basert på arealkategorier, stordriftsfordeler, enhetskostnader, tomtekostnader med mere gir rådmannen et godt grunnlag for en slik vurdering», heter det i saksframlegget.