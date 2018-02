Vil skille ideelle og kommersielle barnehager

Opposisjonen på Stortinget vedtok tirsdag kveld å åpne for at kommuner kan skille mellom ideelle og kommersielle barnehager. Stortingsflertallet ber regjeringen utrede lovendringer som kan gjøre det mulig.

– Arbeiderpartiet vil sikre at offentlige midler og foreldrebetaling brukes på barna. For oss er de ideelle barnehagene viktige for et mangfoldig barnehagetilbud. Derfor må vi sørge for at de ideelle ikke utkonkurreres. Vi vil endre loven, slik at kommunene skal kunne prioritere de ideelle barnehagene, sa talsperson Martin Henriksen i debatten.