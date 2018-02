Høyre-topp vil ikke flytte barnevern til fylkene

– Regjeringen bør avskjære dette forslaget ganske raskt. Alle signaler fra Stortinget går i retning av at kommunene faktisk bør få et større ansvar enn i dag. Dagens oppgavedeling bør bestå, sier Trøen, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget

– Beslutningene bør fattes nærmest mulig barna og familiene som det er snakk om, tilføyer hun.

Trøen viser til at Stortinget så sent som i fjor vedtok en større barnevernsreform hun og at det ikke er mer enn 14 år siden det som nå er statlige barnevernsoppgaver, ble overført nettopp fra fylkeskommunene.

Å utrede en overføring av ansvaret for barnevernet fra stat og kommune til de nye regionene, er blant anbefalingene til et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg under ledelse av professor Terje P. Hagen. Utvalget foreslår at fem statlige etater legges ned og at nærmere 5.000 arbeidsplasser overføres til regionene.

– Mange av forslagene er gode og bør vurderes nøye. Men akkurat dette forslaget om barnevernet mener jeg regjeringen bør avvise først som sist, sier Trøen.

Rapporten fra utvalget er ute på høring. Kommunalministeren forlenget sist uke høringsfristen til mai.