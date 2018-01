Bergen bruker 11 millioner på gratis internett til fattige

– Barn skal ikke måtte sitte igjen etter skolen for å gjøre ferdig leksene sine, sier sosialbyråd Erlend Horn (V) til rikskringkasteren.

Fra og med januar i år kan barnefamilier som får sosialhjelp nå også søke om penger til internett. Bakgrunnen er at skoleelever trenger internett for å kunne gjøre lekser. I tillegg kan manglende nettdekning isolere unge og vanskeligstilte, mener kommunen.

For i år er det derfor lagt inn 11 millioner kroner til internettregninger.

– En del av familiene har allerede internett. Disse vil kunne søke og få 600 kroner ekstra i måneden, sier Horn.

Etter det KS kjenner til er politikerne i Bergen de eneste i Norge som har vedtatt å ta internettregningen for barnefamilier.

– Lignende tilbud finnes i andre storbyer, men ikke i samme omfang som i Bergen. Det er veldig positivt at Bergen kommune bruker mye ressurser på å legge til rette for sosial inkludering, sier Helge Eide, som er områdedirektør for interessepolitikk i KS.

