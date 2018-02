– Vi synes det er positivt at færre barn må vente på barnehageplass. Mye tyder på at mange kommuner nå i større grad har et fleksibelt barnehageopptak som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for mange familier, sier Hilde Hjorth-Johansen, fungerende avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Retten til plass ble i 2017 utvidet til å gjelde alle ettåringene som er født før 1. desember. Alle landets kommuner oppfyller retten til plass, og nesten halvparten av barna på venteliste mellom null og ett år er født etter fristen.

77 prosent av barnehagene nådde i 2017 kravet om pedagogisk bemanning, en økning på 3 prosentpoeng fra året før. Det skal være minst én pedagogisk leder per ni barn under tre år og minst én leder per 18 barn over tre år. Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagene skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.