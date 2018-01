Frp kan få støtte av SV for nye språkkrav

– Vi vil vurdere å støtte kravet fra Frp om strengere krav til språk, men kun hvis det gis mer og bedre norskopplæring enn i dag, sier Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frp vil at norske kommuner skal stille strengere krav til alle som vil jobbe i barnehage, skole og eldreomsorg.

– Vi støtter utgangspunktet og det som ligger i grunnforslaget, men Frp hever samtidig terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Partiet stiller krav til norskkunnskap samtidig som det kuttes i norskopplæringen. Det er dårlig politikk både for Norge og dem som kommer til landet, mener Wilkinson, som også savner forbedring av introduksjonsprogrammet for flyktninger, familiegjenforente og personer med opphold på humanitært grunnlag.

– Det gjøres flere endringer med introduksjonsprogrammet enn noen gang. Asylsøkere kommer mye tidligere inn i mottaksfasen og skal raskest mulig ut i arbeid, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim.

