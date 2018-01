Regjeringen skjerper pedagognormen

Fra august skal det være minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7 til 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 til 18 barn over tre år.

– Det er viktig at flere av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. De er nøkkelen til å få til en god barnehage, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utdanningsforbundet uttalte under valgkampen i høst at de var skuffet over at Høyre ikke vil love 50 prosent barnehagelærere. Med skjerpingen av pedagognormen vil 43 prosent av de ansatte være barnehagelærere.

– Men vi sikter enda høyere, så det er ingen grunn for kommunene å stanse rekrutteringen på 43 prosent. Neste skritt blir å sikre mange nok voksne gjennom en ny nasjonal bemanningsnorm, sier Røe Isaksen.

