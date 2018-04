- Kommunene har et ansvar for å avverge akuttplasseringer

Bufetat gir årlig et tilbud til i overkant av 2000 barn som har behov for akuttplassering ut av hjemmet. I Riksrevisjonens rapport får det statlige barnevernet hard kritikk. Blant annet slår Riksrevisjonen fast at Bufetats plikt til å bistå det kommunale barnevernet med botilbud ved akuttplassering, ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det er store variasjoner i tilbudet mellom Bufetats fem regioner, og uenighet om hvordan plikten til å bistå kommunene skal forstås.

- Kommunene over hele landet har en forventning og et krav om at deres barn skal gis et tilbud i nærheten av der barnet kommer fra. Vi merker oss Riksrevisorens påpeker at «samspillet mellom kommunalt barnevern og det statlige tilbudet ikke fungerer helt». Dette må vi fortsette å jobbe med, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).