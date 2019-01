Alta sparte to millioner kroner på krav til private barnehager

– Vi er veldig glade for at vi har fått medhold på alle punkter, sier kommunalleder Rikke Raknes for oppvekst og kultur i Alta kommune.

Konflikten handler om forskjellige måter å tolke regelverket på. Hvert år, den 15. desember, melder de private barnehagene inn sitt barnetall. På bakgrunn av disse utbetaler kommunen tilskudd til drift.