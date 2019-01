Ulstein skylder private barnehager 9,4 millioner kroner

61 kommuner har hittil i år regnet tilskuddene for private barnehager feil. Det innebærer at private barnehager totalt har fått 67 millioner kroner for lite og 18 millioner kroner for mye, viser tall fra Private Barnehagers Landsforening (PBL.)

Ulstein er én av kommunene som har hatt en diskusjon med PBL i mange år. Nå anbefaler rådmann Einar Vik Arset i Ulstein at kommunen betaler private barnehager tilbake totalt 9,4 millioner kroner som barnehagen og PBL mener kommunen har feilberegnet. Pengenes skal tas fra driftsfondet.