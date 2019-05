Nekter å behandle anke om barnehagetilskudd

28. januar frifant Alstahaug tingrett Alstahaug kommune for å ha inndratt 2,8 millioner kroner i tilskudd til en private barnehage.

Både i 2015 og 2016 oppga Sandnessjøen barnehage AS at den hadde 99 barn i sin barnehage per 15. desember, telledatoen som ligger til grunn for offentlig tilskudd. Tallene inkluderte også barn som hadde fått tilsagn om plass, men som ennå ikke hadde begynt. Det skulle ikke den private barnehagen gjort, konkluderte Alstahaug tingrett i januar.