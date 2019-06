Mobbet politiker samler Drangedal mot mobbing

Hun samler nå telemarksbygda til en felles kamp mot mobbing.

– Omfanget mobbesaken i Drangedal gjør inntrykk på alle, og vi må gjøre noe positivt ut av dette. Politiske prosesser tar tid, derfor ønsker jeg å skape et arrangement der vi samler oss mot mobbing, sier leder for utvalg for oppvekst, mangfold og kultur i Drangedal kommune, Hildegunn Lassemo.