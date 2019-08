Drangedal-skole har hatt sju rektorer på ti år: – Ser ingen årsakssammenheng

– Forskningen sier at forutsigbarhet, faste strukturer og rutiner er avgjørende i mobbeforebyggende arbeid. Der ledelsen blir skiftet ut for ofte og ikke får bygget skolemiljøer som er stabile, er det større sjanse for at forutsigbarhet, strukturer og rutiner vil variere i for stor grad og svekkes, sier professor i pedagogikk Ingrid Lunde ved Universitetet i Agder.

Tidlig i sommer engasjerte ni personer advokat mot Drangedal kommune fordi de mener å ha vært offer for mobbing i skolen, men nå har tallet vokst til rundt 70. Professor Lund har tidligere uttalt til Kommunal Rapport at det kan virke som om det har vært mangel på tydelig ledelse og gode strukturer for å forebygge mobbing i Drangedal. En oversikt kommunen har gitt Kommunal Rapport viser at Drangedal 10-årige skole hatt sju forskjellige rektorer de siste ti årene. Rådmann Jørn Christian Knudsen i Drangedal har ikke noe tydelig svar på hvorfor det har vært så stor utskiftning av rektorer i denne skolen.