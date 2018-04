Tre byer nominert til pris

Felles for finalistene er ifølge pressemeldingen fra departementet bærekraftig byutvikling, satsing på sentrum og ambisiøst planarbeid.

- De tre finalistene har gjort veldig mye bra. Byene satser sterkt på å skape liv i sentrum. Bevisstheten om at sentrum er viktig, er styrket de siste årene, noe Askim, Kristiansand og Svolvær er gode eksempler på, sier juryleder Erling Dokk Holm i meldingen.

Les også: Ille attraktiv i Fredrikstad

I begynnelsen av mai vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil dele ut prisen i juni.

Her er juryens beskrivelse av de tre finalistene, ifølge departementet.

Askim

Byen har arbeidet aktivt for å øke sin attraktivitet gjennom målbevisst sentrumsutvikling og strategier for bærekraftig vekst, med økt vekt på sykkel og gange.

Askim er preget av gode politiske prosesser, godt samspill mellom offentlig og privat sektor, innbyggermedvirkning, og godt planarbeid. Det er lagt til rette for vekst rundt kollektivknutepunktet, det er etablert storhandel midt i sentrum, og byromskvaliteter er satt i fokus.

Askim er en gammel industriby og har mange kulturminner som det i dag er økt forståelse og interesse for. Ikke minst er Askims rolle i regionen voksende fordi byen blir hovedsete for den nye kommunen Indre Østfold fra 1. januar 2020. Da slår de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad seg sammen, og behovet for en velfungerende by vil øke ytterligere.

Kristiansand

Kristiansand har de senere årene endret sin arealpolitikk, og satser mer på sentrumutviklingen enn tidligere.

Byen har lenge vært preget av en fragmentert struktur med handel i Sørlandsparken, universitetet på Gimle og boligbygging utenfor bykjernen. De senere års byutvikling i Kristiansand fokuserer på å lage bedre sammenhenger, gjennom å planlegge og legge til rette for eiendomsutvikling som binder ulike felt sammen, og det utvikles nye sentrumsnære bolig- og næringsområder. Ikke minst har Kristiansand hatt en massiv satsning på kultur som et verktøy for by- og samfunnsutvikling. Dette har resultert i et tydelig regional og nasjonalt avtrykk, og skapt en ny dynamikk i Agder.

Svolvær

Svolvær representerer en særegen norsk kyst-urbanisme. Byen har opplevd en markant vekst og denne veksten har materialisert seg i sentrumutvikling, med arkitektur og byplangrep som forsterker tettheten.

Den sterke økningen i turismen byr på store utfordringer, mange steder i Norge. Få steder opplever denne utviklingen like sterkt som Svolvær, Lofoten har i løpet av et år noe rundt en million turister. Det er avgjørende å skape mer bærekraft i reiseliv og turisme, og sikre at denne næringen blir en ressurs og ikke et problem for den lokale by- og samfunnsutviklingen. Her er Svolvær avgjørende for den videre utviklingen.