Hurum satser på bryllup og romantikk

Kommunen har nettopp avsluttet en workshop sammen med næringslivet for å kartlegge hva de kan tilby til giftelystne og tilreisende. Serveringssteder, bryllupsfiksere, fotografer, blomsterhandlere, frisører og andre aktører som kan bidra til et bryllup var samlet, og et av resultatene var en video som ligger på kommunens Facebook-side.

Det er snart ett år siden kommunene fikk ansvar for borgerlige vielser, og ordfører Monica Vee Bratlie (H) og de andre vigslerne i kommunen har hatt det travelt med å vie folk der de vil ha bryllupet sitt.