FNs bærekraftsmål inn i kommunenes planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 ble vedtatt av Kongen i statsråd den 14. mai. Det er en videreføring av tidligere retningslinjer med noen tillegg. Det nye er at FNs 17 bærekraftsmål er med i dokumentet.

Leder for Forum for kommunal planlegging (FKP), samfunnsplanlegger Kai Lindseth fra Nittedal kommune, mener hovedutfordringene for kommunesektoren vil være å håndtere spenningen mellom de nasjonale og faglige mål og forventninger på den ene side, og lokale behov og mål på den andre siden.