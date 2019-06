Overtar sjefsstolen i plan- og bygningsetaten

Siri Gauthun Kielland (56) vil tiltre stillingen i løpet av september 2019. Torge Railo har fungert som midlertidig direktør siden 1. juni, etter at mangeårig leder Ellen de Vibe gikk av.

Ydmyk

– Jeg ser med stor glede og ydmykhet fram til å ta fatt på oppgaven. Dagens byutvikling handler om å skape et godt og bærekraftig byliv for alle byens innbyggere og brukere, sier Siri Gauthun Kielland i en pressemelding.

56-åringen er utdannet sivilarkitekt fra NTNU, med etterutdanning innen blant annet kunsthistorie, prosjektadministrasjon og byutvikling. Hun kommer fra stillingen som direktør for Kultur, miljø og samfunn i Prosjekt Lillestrøm kommune. Parallelt med dette er hun ansatt som rådmann i Sørum kommune, en stilling hun har hatt siden 2014. Kielland har også omfattende ledererfaring fra byutvikling, planarbeid og utviklingsprosesser.

Erfaring fra PBE

At hun i tillegg har erfaring fra Plan- og bygningsetaten (PBE) kan komme godt med. Den nye direktøren har hatt ulike stillinger som arkitekt, prosjektleder og rådgiver i PBE mellom 1995 og 2002.

– Kielland har solid fagkompetanse innen Plan- og bygningsetatens fagområder og kan vise til omfattende erfaring innen endrings- og utviklingsprosesser. I tillegg viser hun svært god forståelse for arbeid i grenseflaten mellom politikk og forvaltning. Plan- og bygningsetaten vil få en svært kompetent leder i Kielland, og jeg har store forventninger til henne, sier byråd for byutvikling, Hanna, Marcussen i pressemeldingen.



Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet for fornyelse én gang.