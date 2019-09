Eid bekymret for straffansvar etter snøskred

Eid er en av seks kommuner som har fått regjerings-ja til å delta i et prøveprosjekt med catskiing fra kommende vinter. Catskiing går ut på å bruke motoriserte kjøretøy til å frakte skikjørere opp på fjellet, enten med scooter eller beltevogn.

Nå har kommunen i Sogn og Fjordane fått kalde føtter. For området som er tiltenkt brukt til løypene er markert som hensynssone for snøskred i NVE atlas. Kommunen er kjent med at det tidligere har vært snøskred i området.