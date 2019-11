Stort behov for flere planleggere

– Selv om vi hadde midlene, vil en innfasingen ta ti år. Vi trenger professorer og forskning, og alt må inn i et samlet løp. Det krever en kontant satsing, sier Marius Grønning. Han har ledet komiteen som har laget strategidokumentet for å øke kapasiteten i utdanningen av offentlige planleggere. Grønning er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og styreleder av Forum for utdanning i samfunnsplanleggingen (FUS). FUS, KS og KMD har samarbeidet om strategidokumentet.