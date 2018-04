Departementet om BPA: – Følger nøye med

– På bakgrunn av funnene vil vi vurdere om det er behov for ytterligere grep for å sikre at funksjonshemmete kan leve et aktivt og selvstendig liv. Vi følger nøye med på utviklingen, varsler statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix