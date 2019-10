Setter av 23 mill. til kommuner som vil tenke nytt

I forslag til satsbudsjett for neste år foreslår regjeringen å sette av 23 millioner kroner til et nytt tilskudd til utvikling av gode modeller for bedre kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med kvalitetsreformen «Leve hele livet».

Pengene foreslås omdisponert fra Kompetanse- og innovasjonstilskuddet.