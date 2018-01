3 av 10 ordførere trakassert eller truet

Undersøkelsen er gjengitt i Kommunal Rapports ukeavis i dag, torsdag.

Ordfører Ole Haugen (Ap) på Hitra har blitt plaget av enkelte personer i årevis.

– Det kom brev, tekstmeldinger og telefoner som gjorde at mine nærmeste mente jeg burde rådføre meg med politiet. Det har nærmest blitt en personlig vendetta mot meg, mener Haugen.

Haugen er blant ordførerne som har mottatt trusler og trakassering etter valget i 2015, ifølge Kommunal Rapports undersøkelse blant alle landets lokalpolitikere.

30 prosent av ordførerne oppgir at de har blitt truet eller trakassert. Blant alle medlemmer av kommunestyrene som har svart, er det 16 prosent som oppgir at de har mottatt trusler eller blitt trakassert.

Kommunal Rapport gjorde en liknende undersøkelse blant formannskapsmedlemmer og ordførerne i forrige valgperiode. Da sa 10 prosent av dem som svarte, at de hadde opplevd trusler om vold. 40 prosent hadde opplevd sjikane. Utvalget er ikke helt sammenliknbart.

Ukeavisa Dagens Samhälle i Sverige stilte i fjor høst et liknende spørsmål til ordførerne. 56 prosent av dem som svarte oppga at de hadde opplevd trusler og trakassering. 66 prosent av kvinnelige ordførere som svarte sa at de var blitt plaget, mot 48 prosent av mennene.

I Danmark har Kommunenes Landsforening kartlagt at 21 prosent av alle lokalpolitikerne har vært utsatt for sjikane, mens 16 prosent har vært utsatt for trusler.

