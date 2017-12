KS: – Et krevende budsjettarbeid

– Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i landets kommuner er krevende. Andelen kommuner som svarer at budsjettarbeidet har vært mer krevende enn foregående år er klart høyere i år enn for tilsvarende budsjettundersøkelser for 2016 og 2017, sier Rune Bye som er avdelingsdirektør for økonomi i KS.

Den årlige budsjettundersøkelsen til KS ble lagt fram i dag, tirsdag. Den er basert på rådmennenes budsjettforslag i et utvalg av kommuner og alle fylkeskommuner.