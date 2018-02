Mæland til løvens hule

Flertallet av innbyggerne i Finnmark er sterkt imot den sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker som Mælands regjering har stått i spissen for.

Avtalen om sammenslåing, som ble meglet fram under ledelse av Knut Storberget i forrige uke, innebærer at Tromsø blir regionhovedstad med både politisk og administrativ toppledelse.

Mæland er ikke bekymret for å reise til Finnmark og sier til NTB at hun gleder seg til reisen.

– Troms og Finnmark er og blir en av de mest spennende regionene i landet. At det er stort engasjement om den fremforhandlede avtalen, viser at innbyggerne er opptatt av området sitt. Det er fint å se, sier hun.

Stor-region i nord

Mæland åpner Kirkeneskonferansen tirsdag formiddag med temaet «dialog om ny stor-region i nord». Det er med andre ord duket for frisk debatt om det omstridte storfylket som dekker en firedel av Norges areal, selv om NTB får opplyst i Kommunal- og regionaldepartementet at tanken er å rette blikket mot «de lange linjene» for hele utviklingen i hele nord.

Da avtalen om sammenslåing ble signert, takket Mæland for at hun slapp å ta beslutninger på vegne av Troms og Finnmark.

– Vi er veldig glade for de beslutningene dere har tatt, som vi nå slipper å ta i departementet, sa hun.

Avvikler demokratiet

Uttalelsen fikk lederen av Tana Arbeiderparti, tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen, til å rette pekefingeren mot kommunalministeren. Budskapet var at dersom Mæland syns dette er så vanskelig, bør hun like godt oppheve hele tvangssammenslåingen.

– Konsekvensen av avtalen er at alt av beslutningsmakt flyttes ut av Finnmark. Realiteten er at Finnmark blir avviklet som demokratisk arena, sa Pedersen til NTB.

Om Finnmark fylkesting sier nei til avtalen på sitt møte 14. mars, sier Mæland til NTB at departementet har kompetanse til å fastsette de reglene som måtte være nødvendig for å gjennomføre Stortingets vedtak om sammenslåing.

Strategisk viktigst

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er også blant innlederne på Kirkeneskonferansen.

Søreide skal onsdag i paneldebatt med EUs ambassadør for arktiske saker, Marie-Anne Coninsx, og stortingsrepresentant Cecilie Myrseth. Temaet er balansen mellom internasjonal og regional nordområdepolitikk.

– Kirkeneskonferansen har de siste ti årene utviklet seg til å bli en av de mest sentrale arenaene for diskusjon om næringsutvikling og politikk i nord. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde, sier Søreide til NTB.

Hun sier at utviklingen i nord er preget av stabilitet, men understreker at dette ikke kommer av seg selv.

Havbruk, olje- og gassvirksomhet og håndtering av grenseoverskridende miljøtrusler er også blant temaene for årets konferanse.

(©NTB)