Ber Stortinget utsette endringer i eiendomsskatten

Stortingsflertallet overhørte de sterke protestene fra Kommune-Norge. I budsjettavtalen ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om å fjerne kommunenes rett til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk.

Forslaget er at dette skal fases ut over fem år, fra 2019. I et brev undertegnet KS-leder Gunn Marit Helgesen advarer KS finanskomiteen og Stortinget: