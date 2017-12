Bernt svarer: Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling

Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste eller protokoll.

Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.