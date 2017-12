Færre enn én av fem toppolitikere har yrkesfag

Fagbladet Yrke har sjekket utdanningen til over 250 stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene.

80 prosent av dem har tatt allmennfag på videregående og 68 prosent av dem har fullført en bachelorgrad eller høyere grad. Til sammenligning viser tall fra SSB at kun 32 prosent av befolkningen generelt har utdanning på universitets- og høyskolenivå.

På Stortinget er det Frp som har størst andel representanter med yrkesfag (32 prosent), mens Høyre har færrest (10 prosent).

– Jeg er stolt av det i den forstand at Frp viser mangfoldet i befolkningen. Det har vi alltid gitt uttrykk for ved at vi har sagt vi er et parti for folk flest. Man skal føle seg velkommen både som velger og politiker, sier Siv Jensen, som selv har økonomiutdanning.

I Arbeiderpartiet har seks av ti politikere i utvalget fullført høyere utdanning, mens 17 prosent har yrkesfaglig bakgrunn.

– Den arbeiderbevegelsen vår er ikke særlig representert på Stortinget lenger, sier tidligere LO-leder og Ap-veteran Yngve Hågensen, som mener tallene kan være en delforklaring på valgnederlaget for venstresiden.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier at partiet vil jobbe for å få flere med yrkesfaglig bakgrunn inn i ledende verv.

– Jeg tror ikke nærheten til fagbevegelsen er blitt en sovepute, men vi har en felles utfordring i å rekruttere bredere, sier hun til Yrke.

